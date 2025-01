Beim Tournee-Triumph der ÖSV-Stars jubelt auch der ORF über Rekord-Quoten

Der aus österreichischer Sicht hervorragende Abschluss der Vierschanzentournee hat am Montag so viele Skisprung-Fans vor den Fernsehgeräten versammelt, wie noch nie zuvor bei einer Tourübertragung des ORF. Im Durchschnitt verfolgten 1,53 Millionen Zuseherinnen und Zuseher den zweiten Durchgang in Bischofshofen. Das entsprach einem Marktanteil von 58 Prozent.