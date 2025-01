Historischer ÖSV-Triumph: Tschofenig gewinnt Tournee, finales Drama um Kraft

Irgendwie schade, dass Daniel Tschofenig, Stefan Kraft und Jan Hörl keine gemeinsame Punktlandung auf dem höchsten Siegertreppchen gelungen ist. Es wäre der würdige Ausgang einer denkwürdigen Tournee gewesen, die den Eintrag in die Geschichtsbücher des Skispringens finden wird.

Denn noch nie hat ein Team die Vierschanzentournee so dominiert, wie diesmal die Österreicher: Mit Dreifachsiegen in Oberstdorf, Innsbruck und in Bischofshofen, mit vier Tageserfolgen, mit elf von zwölf möglichen Podestplätzen.