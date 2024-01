Shiffrin, Schwarz und Co.: Der Skisport verliert seine Stars

Es hätte irgendwie zu diesem eigenartigen Winter gepasst, wäre dem Weltcup am Freitag in Cortina mit Mikaela Shiffrin auch noch der größte Star abhandengekommen, den der Skisport im Moment zu bieten hat. Seit Beginn der Saison Ende Oktober in Sölden verabschieden sich Woche für Woche namhafte Athleten in den Krankenstand oder verkünden ihr Karriereende.

Rücktritte

Mit dem Norweger Lucas Braathen und den beiden Deutschen Thomas Dreßen und Josef Ferstl zogen sich zuletzt drei Läufer zurück, die Weltcuprennen gewonnen und zu den Besten der alpinen Zunft gezählt haben.