ÖSV-Star Schwarz nach Saison-Aus: "Gleich gemerkt, dass was nicht passt"

Nach dem Sturz von ÖSV-Skifahrer Marco Schwarz in der Abfahrt von Bormio am Donnerstagvormittag bestätigten sich am Abend die schlimmsten Befürchtungen in der Tiroler Klinik. Für den 28-jährigen Kärntner ist die Saison beendet.

Der Allrounder, der im Rennen um den Gesamtweltcup alle Disziplinen fuhr, zog sich beim Sturz einen Riss des vorderen Kreuzbandes, einen Einriss des Innen-Meniskus und einen leichten Knorpelschaden (innen) im rechten Knie zugezogen. Schwarz wird am Freitag in der Privatklinik Hochrum von Christian Fink operiert werden.