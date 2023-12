Abfahrt in Bormio: Sturz-Drama um Weltcup-Leader Schwarz

Die Abfahrts-Premiere auf der berühmt-berüchtigten Stelvio in Bormio endete für ÖSV-Star Marco Schwarz im Spital. Der Führende im Gesamtweltcup rutschte am Donnerstag im oberen Streckenteil in den Fangzaun. Auf den ersten Blick hatte der Abflug nicht heftig ausgesehen, doch der Kärntner dürfte sich dabei schwer verletzt haben.