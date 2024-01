ÖSV-Star Schwarz: "Die Skiwelt wird mich nicht so schnell vergessen"

Im sportlichen und medialen Fokus ist jetzt mit Manuel Feller ein anderer ÖSV-Läufer: „Das, was der Manu derzeit abliefert, ist schon beeindruckend“, lobt der Kollege. Er steht in regelmäßigem Kontakt zum Team. In Kitzbühel und Schladming war man gemeinsam essen. „Der Rest der Skiwelt wird mich auch nicht so schnell vergessen“, sagt Schwarz.