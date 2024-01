Schock in Cortina: Ski-Superstar Shiffrin schwer gestürzt

Mikaela Shiffrin ist für gewöhnlich die Sicherheit und Souveränität in Person. Ausfälle haben beim Superstar des Skisports Seltenheitswert, Stürze sind von ihr kaum einmal überliefert. In der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo fabrizierte die 28-Jährige am Freitag einen folgenschweren Abflug ins Netz.

➤ Mehr lesen: ÖSV-Star Cornelia Hütter: "Die können mich alle kreuzweise"