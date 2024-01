Rührendes Foto von Pinturault nach schwerem Sturz in Wengen

Die Speed-Rennen am Lauberhorn haben in diesem Jahr prominente Opfer gefunden. Neben Aleksander Aamodt Kilde bei der Abfahrt am Samstag verletzte sich auch der Franzose Alexis Pinturault am Freitag beim Super-G schwer. Er brach sich bei seinem Sturz die Hand und zog sich einen Kreuzbandriss zu. Die Saison dürfte für beide Ski-Stars vorbei sein.

Alexis Pinturault hat viel Anteilnahme erhalten, als er nach seinem Sturz am Silberhornsprung vom Helikopter ins Spital geflogen worden war.