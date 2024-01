Ski-Ass und Ex-Kitzbühel-Sieger beendet seine Karriere

Nach Thomas Dreßen tritt ein weiterer deutscher Kitzbühel-Sieger vom alpinen Skirennsport zurück. Josef Ferstl wird im Anschluss an die zwei Heim-Rennen am Wochenende in Garmisch-Partenkirchen seine Karriere beenden. Das kündigte der 35-Jährige am Donnerstag in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV) an. Ferstl hatte im Jänner 2019 den Super-G auf der Streif gewonnen und den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Er holte zwei Weltcup-Siege.