ÖSV-Ass überrascht in Kitzbühel und beendet die Karriere

Die Sachen gepackt

Er könne nicht mehr alles geben, er wolle einfach nicht mehr. Er habe sich überlegt, überhaupt noch nach Kitzbühel zu fahren oder gleich den Hut drauf zu hauen, erzählte der Familienvater. "Ich habe mir dann gedacht, pack' deine Sachen, fahr nach Kitzbühel, mach dein bestes Ergebnis und sage danke. Und das war's."

Am Start habe er daher ein extreme Erleichterung gehabt. "Wenn ich mich so immer gefühlt hätte wie heute am Start, dann wäre es gefühlt viel weiter nach vorne gegangen. Das wird schon der Grund gewesen sein, warum das heute so passiert ist." Nach dem Abschwingen war alles so, wie er es sich beim Schlafengehen am Abend davor vorgestellt hatte, er hatte gespürt, dass er jubeln können wird. "Das war geil. Das war das Schönste heute."