Sensation in Kitzbühel: Sarrazin holt Streif-Double vor Odermatt

Wer nach dem Hundertstel-Krimi in der ersten Abfahrt in Kitzbühel am Freitag noch daran geglaubt hatte, mit Cyprien Sarrazin einen Überraschungssieger gesehen zu haben, der wurde am Samstag im zweiten Anlauf eines Besseren belehrt. Denn der Franzose sicherte sich nach einer grandiosen Fahrt das Streif-Double.

Weltcup-Leader und Superstar Marco Odermatt, der am Vortag noch Platz drei belegte, musste sich mit Rang zwei begnügen. Sein Rückstand fiel deutlich aus: 91 Hundertstel.

➤ Mehr lesen: Bruchpilot und Quereinsteiger: Das ist Kitzbühel-Sieger Cyprien Sarrazin