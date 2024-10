Nach Hirscher-Hysterie: Tag der Wahrheit für den Rückkehrer und die ÖSV-Stars

Der Salzburger hat vor dem Weltcupauftakt allen die Show gestohlen. Wie in guten alten Zeiten. Die Rückkehr als Niederländer war in den vergangenen Wochen das Thema schlechthin. Befeuert durch das Hin und Her des ehemaligen Ski-Pensionisten, das erst 40 Stunden vor dem Riesentorlauf ein Ende fand.