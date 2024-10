ÖSV-Sportchef Mario Stecher: "Wir werden an Medaillen gemessen"

Wie ist es vor dem Weltcupauftakt in Sölden um die Skination Österreich bestellt?

Wir sind trotz aller Kritik und Probleme immer noch sehr erfolgreich. Mit den zwei Kristallkugeln im letzten Winter durch Conny Hütter und Manuel Feller, mit dem Sieg im Nationencup der Frauen. Unser Team ist immer noch in der Lage, vorne mitzumischen. Skifahren können die nämlich alle.

Woran hapert’s dann?

Es fehlt da und dort vielleicht an Vertrauen und an Erfolgserlebnissen. Ich habe grundsätzlich den Zugang, dass man mit einer Begeisterung dabei sein muss. Dann fällt vieles leichter. Dieses Funkeln in den Augen möchte ich sehen. Aber man kann auch nicht verlangen, dass es auf Anhieb wieder in allen Disziplinen funktioniert. So realistisch muss man sein.