Lucas Braathen: Viel Halligalli um den Skifahrer vom Zuckerhut

Es war also von vornherein klar, dass jemand wie er sich nicht einfach nur mit einem schlichten Olá zurückmeldet. Vielmehr zelebrierte Lucas Pinheiro Braathen sein Comeback nach einjähriger Wettkampfpause und der Ort der Präsentation in Sölden lässt schon erahnen, worum es dem ersten Brasilianer im Weltcup geht: Er will hoch hinaus. „Ich komme zurück, um der Beste zu sein“, sagte Braathen am Donnerstag im ice-Q in 3.048 Metern Seehöhe, dem höchstgelegenen Gourmet-Restaurant des Landes.