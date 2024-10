Nun ist es tatsächlich fix: Hirscher startet beim Ski-Auftakt in Sölden

Die Frohbotschaft ereilte die Welt am Freitag um exakt 16:10 Uhr. Dann hatte sich Marcel Hirscher endlich dazu durchgerungen, seinen Worten auch Taten Folgen zu lassen und das Comeback hochoffiziell in Angriff zu nehmen. Wenn es sich der achtfache Gesamtweltcupsieger bis Sonntag nicht doch noch einmal anders überlegt, wird er beim Riesentorlauf am Start stehen. Als Niederländer und auf seinen eigenen Brett’ln.

"Ich habe mich entschieden: Ich mach’s“, erklärt der 35-Jährige in der Videobotschaft und bezeichnet sein Comeback als "großes Herzensprojekt". Er wolle aus dem Starthaus rausschauen und sich denken: "Das ist unglaublich, wo ich stehe."