Rücktritt: Der stille Abschied von Skisprungstar Gregor Schlierenzauer

Gregor Schlierenzauer (*7.Jänner 1990) prägte ein Jahrzehnt lang den Skisprungsport und stellte etliche Bestmarken auf. Er war erst 16 und ein absoluter Rookie, als er 2006 in Lillehammer sein erstes Weltcupspringen gewann. Es sollten 52 weitere Weltcupsiege folgen, in Lillehammer schloss sich 2014 der Kreis. Dort feierte Schlierenzauer seinen 53. und letzten Weltcuperfolg.

53 Weltcupsiege Damit ist der Stubaier die unangefochtene Nummer 1 der Bestenliste im Weltcup. Schlierenzauer überflügelte den mittlerweile verstorbenen Finnen Matti Nykänen (46 Weltcupsiege).

2 Weltcup-Gesamtsiege Erstaunlich, dass sich Gregor Schlierenzauer trotz seiner vielen Weltcupsiege nur zwei Mal die große Kristallkugel sichern konnte. Doch er hatte in seinen besten Jahren in Thomas Morgenstern (AUT) und Simon Ammann (SUI) auch große Konkurrenten. In den Saisonen 2008/'09 und 2012/'13 gewann er den Gesamtweltcup.

4 Olympia-Medaillen 2010 wurde Schlierenzauer in Vancouver Olympiasieger mit der Mannschaft, das große Karriereziel, eine Einzelgoldmedaille, blieb ihm allerdings verwehrt. In Vancouver holte er auf der Normal- und der Großschanze jeweils Bronze, 2014 in Sotschi gehörte er dem österreichischen Team an, das auf Rang zwei landete.

12 WM-Medaillen Gregor Schlierenzauer ist ein sechsfacher Weltmeister seines Faches. Der größte Triumph gelang ihm 2011 in Oslo mit dem WM-Titel auf dem berühmten Holmenkollen. Zwischen 2007 und 2013 holte er fünf Mal mit der österreichischen Mannschaft WM-Gold. 2009 und 2013 wurde er Vizeweltmeister auf der Normalschanze, 2015 gelang ihm mit WM-Silber auf der Großschanze in Falun der letzte große persönliche Erfolg. Dazu kommen noch drei weitere Mannschaftsmedaillen.

2 Tourneesiege Auch bei der prestigeträchtigen Vierschanzentournee war der 31-Jährige erfolgreich. In der Saison 2011/'12 konnte Schlierenzauer das erste Mal den Schanzen-Klassiker für sich entscheiden und wiederholte im Jahr darauf seinen Triumph.

5 Skiflug-WM-Medaillen Skifliegen war stets die große Leidenschaft des Tirolers, der 2008 in Oberstdorf den WM-Titel gewann und mit der Mannschaft drei Mal Team-Weltmeister wurde. 2010 holte er Einzel-Silber.