Kletter-Star Jakob Schubert: Die große Leere nach dem großen Erfolg

Der Gewinn der ersehnten Bronzemedaille hat so viel Ballast abfallen lassen, dass es der ehrgeizige und erfolgshungrige Routinier nun in Moskau etwas lockerer angeht. „Mental ist es etwas anders. Ich verspüre nicht die Nervosität und den Druck wie in der Vergangenheit, weil die WM nicht das einzige Thema in meinem Kopf ist. Es macht es aber auch interessant, befreiter in so einen Wettkampf zu gehen.“