Warum ÖSV-Star Schlierenzauer nun endgültig das Karriereende droht

Eigentlich sollte Gregor Schlierenzauer gerade in Oberstdorf sein. Das war jedenfalls sein Plan: Die WM im Allgäu, eine Medaille beim Saisonhöhepunkt, die Rückkehr an die Spitze – so hatte er es sich ausgemalt, als ihn der KURIER vor der Saison zum Interview traf. „Ich will die Geschichte zu Ende erzählen.“