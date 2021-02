"Zipft mich an": Saisonaus für Schlierenzauer nach Verletzung

Am vergangenen Wochenende startete der Tiroler beim Kontinentalcuo in Brotterode. Im Probedurchgang ging es sehr weit, bei der Landung drückte es den Routinier "hinten rein, das war's". Schlierenzauer zog sich dabei eine Teilruptur des vorderen linken Kreuzbandes zu. "Die Pause dauert sechs bis acht Wochen, die Saison ist für mich damit vorzeitig zu Ende", heißt es von Schlierenzauer, "Es zipft mich schon an, auf der anderen Seite hatte ich auch Glück im Unglück. Eine weitere Kreuzband-OP hätte es wirklich nicht gebraucht."

Damit stellt sich erneut die Frage nach der weiteren, sportlichen Zukunft des ehemaligen Weltklasse-Springers. "Ich werde therapeutisch die Ärmel hochkrempeln und schauen, dass mein Knie wieder die volle Belastung verträgt. Alles andere wird sich ergeben", gibt sich Schlierenzauer selbst noch kämpferisch. Aber wie er auch einleitend in seinem Blog-Beitrag schreibt: "Irgendwie bleibt der Wurm drinnen."