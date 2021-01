Schlierenzauer-Absturz: Diese Sportstars traten rechtzeitig ab

Petra Kronberger

Aufgrund ihrer Dominanz im Skiweltcup schaffte es „Petra The Great“ 1992 als erste Österreicherin auf das Cover des Time Magazine. In Albertville war sie Doppel-Olympiasiegerin geworden, am Ende der Saison gewann sie zum dritten Mal in Folge den Gesamtweltcup. Mitten in der neuen Saison trat sie im Dezember 1992 zurück – mit 23 Jahren. „Das war meine mutigste Entscheidung“, sagte sie zwei Jahrzehnte später.