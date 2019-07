Medientag abgesagt: Rätselraten um Zukunft von Marcel Hirscher

Es war alles angerichtet und von langer Hand geplant: Schon vor einem Monat hatte Marcel Hirscher die Einladungen zu einem großen Medienevent verschicken lassen. Unter dem Titel " Sommergespräch im SalzburgerLand" wollte der achtfache Gesamtweltcupsieger am 6.August in Golling einen Ausblick in seine Zukunft geben. "Wie ich diese gestalten werde, ist Thema beim SalzburgerLand Sommer-Gespräch, das in diesem Jahr vor der historischen Kulisse der Burg Golling im Tennengau stattfindet", wurde Hirscher in der Einladung zitiert.

Sogar der Ablauf war penibel durchgeplant: 10.30 Uhr: Get-Together im Innenhof der Burg Golling, 11.00 Uhr: Begrüßung & moderiertes Sommer-Gespräch mit Marcel Hirscher, 12.00 Uhr: Gemeinsame Jause mit alpinen Spezialitäten aus dem SalzburgerLand von Spitzenkoch Andreas Döllerer, Danach: Persönliche Interviews mit Marcel Hirscher.

Verständlich dass Journalisten aus halb Europa sich für diese Veranstaltung angemeldet haben.

Doch daraus wird nun nichts. In der Nacht auf Freitag ließ Marcel Hirscher erneut eine Aussendung verschicken. Mit der kurzfristigen Absage des Sommergesprächs. Offenbar hat der 30-Jährige die Entscheidung über die Fortsetzung seiner Karriere doch noch nicht getroffen.