MotoGP-Bike statt Skier: Hirscher erfüllte sich einen Traum

"Ein Traum ging in Erfüllung", sagte Marcel Hirscher Dienstagmittag nach zweieinhalb Tagen Motorrad-Fahren auf dem Red Bull-Ring in Spielberg. Nach einem Moto2-Bike am Montag stieg er am zweiten Tag auf eine MotoGP-Maschine und beschrieb zu Mittag die Beschleunigung beim Pressegespräch: "Mensch und Maschine sind schon weg, der Geist ist hinterher." Hirschers Fahrlehrer war KTM-Pilot Johann Zarco.

Der Ski-Star und passionierte Motocross-Fahrer schilderte, dass er nach dem ersten Starten des MotoGP-Bikes "riesen Respekt" hatte, denn er wusste, dass es im Vergleich zur Moto2-Maschine "wieder was ganz Anderes" war. "Es war das Ärgste, das ich je erlebt habe, was die Beschleunigung betrifft." Er habe gespürt, was die MotoGP-Piloten leisten: "Im Fernsehen sieht das ganz anders aus." Mit einer rund 270-PS-starken Maschine mit gerade einmal 170 Kilogramm zu fahren, "war ein Moment, der neben dem täglichen Geschäft am meisten begeistert" habe, so das Ski-Ass.