Premiere für Kraft

Stefan Kraft hat bei drei Weltmeisterschaften in Serie Skisprung-Medaillen geholt, mit Team-Gold schrieb der Salzburger nun erstmals auch bei Winterspielen an. "Ich bin froh, dass wir es wieder so hingebracht haben, dass ich in jedem Bewerb um eine Medaille mitspringen konnte", sagte der Großschanzen-Weltmeister der APA. "Mein Sprung lebt vom Risiko und ist am Limit, aber das muss man machen, wenn man Top drei sein will", betonte der Pongauer. "Wir haben gewusst, dass wir als Team alles holen können. Es ist voll schön, wenn man sich gemeinsam freuen kann."

Team-Senior Manuel Fettner will nach Einzel-Silber und Team-Gold erst nach der Saison über seine sportliche Zukunft entscheiden. "An fehlenden Zielen liegt es nicht, es wird auf mein Bauchgefühl ankommen und ob noch Motivation da ist", erklärte der 36-Jährige. Er habe ein Studium beendet, die Zukunft könne im Sportbereich liegen oder ganz woanders. "Aber das werde ich erst überlegen, wenn der große Gefühlsbaustein Skispringen weg ist."