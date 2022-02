Perfekter Olympia-Abschluss: ÖSV-Adler holen Gold im Teambewerb

Die Positionen auf dem Stockerl wechselten ständig. Nach Auftaktsspringer Stefan Kraft war Österreich nur Fünfter, zur Halbzeit lag das Team von Andreas Widhölzl dann schon an zweiter Stelle. Mit nur neun Punkten Rückstand auf Slowenien war die Goldmedaille noch in Reichweite, aber dicht dahinter lauerte die starke Konkurrenz aus Norwegen, Deutschland, Polen und Japan.

Führung dank Kraft

Im zweiten Durchgang kam Stefan Kraft zwar nur auf 121,5 Meter, doch angesichts der widrigen Windverhältnisse war das ein sensationeller Sprung, der dem österreichischen Team erstmals in diesem Bewerb die Führung brachte.

Für Kraft ist es die erste Olympia-Medaille in seiner Karriere. "Ich glaub es noch gar nicht, es ist so geil. Ich glaube, das ist der schönste Tag in meinem Leben, obwohl ich schon sehr viel gewonnen habe", freute sich der dreifache Einzel-Weltmeister Kraft danach im ORF. "Gemeinsam mit dem Team bei so einem Großereignis ganz oben stehen, Olympiasieger mit einem von meinen besten Freunden auch noch (zu Huber gewandt, Anm.). Ich wollte unbedingt etwas mit heim nehmen."