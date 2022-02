5,4 Millionen Zuseher: Olympia brachte Top-Quoten für den ORF

Einen absoluten "Quoten-Hit" trotz schwierigen Voraussetzungen sah ORF-Generaldirektor Roland Weißmann gegeben. Zu verdanken sei das einerseits den großartigen Leistungen der österreichischen Sportlerinnen und Sportlern - 18 gewonnene Medaillen, sieben davon in Gold, bedeuteten die zweiterfolgreichsten Olympischen Winterspiele für Österreich -, andererseits aber auch dem Einsatz des ORF-Olympia-Teams. "Unter schwierigsten Arbeitsbedingungen wurde an den Wettkampfstätten Großartiges geleistet, während die Mann- und Frauschaft im ORF-Zentrum dafür gesorgt hat, dass die Bilder der spektakulären Bewerbe dem Publikum in gewohnter Qualität präsentiert werden konnten", wurde der ORF-Chef zitiert.

Weiter geht es nun morgen, Dienstag, um 18.20 Uhr in ORF 1 mit der "Medaillenfeier des Olympic Team Austria" in der Wiener Hofburg. Von 4. bis 13. März stehen dann die Paralympics in Peking auf dem Programm von ORF 1 und ORF Sport +. Letzterer Sender überträgt mehr als 50 Stunden live. In beiden Kanälen sind zudem tägliche Zusammenfassungen der Wettkampftage geplant.