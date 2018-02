Olympia-Telegramm: Tag 14 im Rückblick

Silber in Vancouver 2010, Bronze in Sotschi 2014. In Pyeongchang peilten Österreichs Biathleten am Freitag eine Olympia-Medaille in der Staffel über 4 mal 7,5 km an. Dominik Landertinger, Simon Eder, Julian und Tobias Eberhard wollten für das 14. ÖOC-Edelmetall sorgen, doch am Ende sprang leider nur Blech heraus (zum Artikel).

Daneben waren von Österreichs Team am drittletzten Wettkampftag der XXIII. Winterspiele nur noch Ex-Weltmeisterin Andrea Limbacher und Katrin Ofner im Ski-Cross-Finale im Einsatz. Wie es den beiden Damen dabei erging, das erfahren Sie hier.

Gleich vier Österreicher erhielten am Freitag ihre Bronze-Medaillen. Das Team der Nordischen Kombinierer mit Wilhelm Denifl, Lukas Klapfer, Bernhard Gruber und Mario Seidl wurde für seine Leistung im Teambewerb am Vortag von der Großschanze ausgezeichnet. Es ist Österreichs fünfte Olympia-Team-Medaille en suite.

Ein Teenager gewann das erste Gold für Russland bei diesen Spielen (zum Artikel), ihre deutsche Kollegin sorgte mit ihrer Musikauswahl für Gesprächsstoff (mehr dazu hier).