Die österreichischen Biathlon-Herren haben bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang in der Staffel über 4 x 7,5 Kilometer Rang vier belegt. Tobias Eberhard, Simon Eder, Julian Eberhard mit zwei Strafrunden und Dominik Landertinger fehlten am Freitag mehr als 40 Sekunden auf Bronze. Gold ging sensationell an Schweden, das sich vor Norwegen und Deutschland durchsetzte.

"Es war keine Topleistung. Ich habe in die zweite Runde sehr investieren müssen. Die Schlussrunde ist ein bisschen mein Manko. Ich habe den Schaden in Grenzen gehalten", sagte Österreichs Startläufer Tobias Eberhard, der mit 40 Sekunden Rückstand auf Simon Eder übergab. Das Geburtstagskind (wurde am Freitag 35) gab von Beginn an Gas und brachte sein Team mit einer tadellosen Leistung am Schießstand nach vorne.

"Das war schon ganz schon schwierig. Es war auch ein brutaler Wind. Ich hätte echt nicht geglaubt, dass das so gut hinhaut am Schießstand. Ich habe in der Loipe probiert, nicht zu überziehen. Ich habe Schuss für Schuss abgearbeitet und es ist aufgegangen Gott sei Dank", sagte Eder, der als Dritter an Julian Eberhard übergab.

Der jüngere Eberhard-Bruder blieb auf Tuchfüllung zur Spitze. Mit den laufstarken Johannes Thinges Bö aus Norwegen sowie Sebastian Samuelsson aus Schweden formte er ein Verfolger-Trio, das die führenden Tschechen nach dem ersten Schießen einholen sollte. Dann kam das verflixte Stehendschießen. "Wir haben sieben gute Schießen gemacht, eines nicht und das war zu wenig für die Medaille. Ich muss die Verantwortung übernehmen. Man gewinnt als Team, man verliert als Team", sagte der unglückliche Eberhard anschließend. "Bei diesen Verhältnissen muss alles stimmen. Ich habe ein bisschen absetzen müssen und bin in Schwierigkeiten gekommen. Wir hätten mit null Strafrunden durchkommen müssen für die Medaille und das haben wir nicht geschafft. Ich habe alles probiert, aber es war zu wenig."

Schlussläufer Landertinger brauchte nun ein perfektes Rennen und Schützenhilfe. Sein Rückstand vom Start weg betrug 1:23 Minuten auf das führende schwedisch-norwegische Duo. Eine kleine Tür ging auf, weil der Deutsche Simon Schempp beim letzten Schießen in die Strafrunde musste. Die Hoffnung wurde allerdings vom zu diesem Zeitpunkt starken Wind verblasen. Landertinger vermied zwar eine Strafrunde, musste allerdings dreimal nachladen und konnte die deutsche Staffel nicht mehr in Bedrängnis bringen. "Wir haben eine Super-Leistung gebracht. Julian darf man nicht böse sein, weil es war heute ganz schwierig zum Schießen. Für den vierten Platz brauchen wir uns nicht schämen", versuchte der Bronzemedaillengewinner seinen Teamkollegen zu trösten.