Comeback von ÖSV-Ass Tippler: "Ich will nicht die Super-Mama sein"

Härtetest

Tamara Tippler durchlebt gerade die schwierigste Zeit bei ihrem Comeback. Es ist vermutlich zugleich auch die härteste Zeit als Mama. Denn so lange getrennt war sie von ihrer Mia noch nie. Vor zwei Wochen ist die Steirerin mit ihren Teamkolleginnen zum Abfahrtstraining nach Nordamerika gereist, wo am kommenden Wochenende in Beaver Creek die ersten Speedrennen auf dem Programm stehen. „Für mich ist es sicher viel zacher als für Mia. Bis jetzt war ich nämlich immer nur drei, vier Tage weg.“

Ihr letztes Weltcuprennen hat Tamara Tippler im März 2023 in Kvitfjell bestritten. Sie wusste damals bereits von ihrer Schwangerschaft, heute gibt sie zu: „Als Schwangere zu fahren, war schwierig.“ Das hat man der Steirerin auch angemerkt: In zwei der letzten vier Rennen kam sie nicht ins Ziel, einmal verzichtete sie auf den Start.