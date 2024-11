Mit 40 und künstlichem Kniegelenk: Ski-Star Vonn feiert Comeback

Es ist der Winter der großen Comebacks : Nach Marcel Hirscher kehrt nun eine weitere Ski-Legende in den Weltcup zurück: Lindsey Vonn will es noch einmal wissen .

Gegenüber der New York Times bestätigte Lindsey Vonn ihre großen Ambitionen . "Mein Ziel ist es, es zu genießen, und hoffentlich führt mich dieser Weg zurück zu Weltcup-Rennen. Ich würde nicht ins US-Skiteam zurückkehren, wenn ich keine Ambitionen hätte."

"Sie hat seit 2013 nie mehr so viele Einheiten trainiert", sagt Patrick Riml, der langjährige Chef des US-Skiteams, der sich jetzt um die Red-Bull-Ski-Familie kümmert, der auch Lindsey Vonn angehört.

Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin befindet sich schon seit einigen Monaten im intensiven Ski-Training. Zaungäste am Gletscher in Sölden waren angetan von der Performance der 40-jährigen US-Amerikanerin.

Ihr letztes Rennen hatte Vonn im Jahr 2019 bestritten. Danach zog sie sich wegen chronischer Knieprobleme aus dem Rennsport zurück. Das künstliche Kniegelenk, das sie in diesem Jahr erhalten hat, scheint offenbar Wunder zu bewirken.

Vonn wird sich dem US-Speedteam anschließen und in Copper Mountain für die ersten Saisonrennen trainieren. Bei der ersten Abfahrt in Beaver Creek ist noch ein Start als Vorläuferin vorgesehen, danach will sie wieder durchstarten. Sie habe die Hoffnung, "dass ich etwas erreichen kann".

82 Weltcupsiege

Lindsey Vonn zählt zu den erfolgreichsten Skiläuferinnen der Geschichte. Die 40-Jährige feierte 82 Weltcupsiege, gewann 4 Mal den Gesamtweltcup und sicherte sich 20 kleine Kristallkugeln.