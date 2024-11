Mit 18 im Weltcup: Ein Tiroler Teenager ist die große ÖSV-Hoffnung

Wo sind die aufstrebenden Talente? Sind die österreichischen Läufer, die mit Anfang 20 bereits zur Weltklasse zählen, Schnee von gestern?

Im ÖSV-Aufgebot für den Weltcup-Slalom am Samstag in Levi (10/13 Uhr) findet sich eine Skifahrerin, die in jungen Jahren schon für Furore gesorgt hat: Maja Waroschitz.