Ski-Legende Raich adelt ÖSV-Star Feller: "Demonstriert Extraklasse"

Benjamin Raich: „Mir persönlich sind vor allem Marco Odermatt aber auch Stefan Brennsteiner in Erinnerung geblieben. Technisch eine Augenweide, beide sehr schnell und auch stabil, aber diesmal im Risikomanagement nicht am Punkt.“

Was und wer ist euch beim Weltcup-Auftakt am Rettenbachferner aufgefallen?

Hans Knauß: „Alexander Steen Olsen hat einen unglaublichen Schritt gemacht. Er ist eher ein Leichtgewicht, ein zäher Bursche. Mit dem ist in Zukunft in jedem Riesentorlauf zu rechnen und ich denke, dass er auch im Slalom richtig schnell sein wird.“

Michaela Kirchgasser: „Mich hat die Julia Scheib beeindruckt. Man hat im Training und in der letzten Saison zwar gesehen, was sie kann, aber gleich beim ersten Rennen der Saison, noch dazu in Österreich, so aufzuzeigen, das war schon sehr cool.“