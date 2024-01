Ski-Star Hans Knauss über die Streif: "Es war ein Höllenritt"

Die Streif im Wandel der Zeit

2Die Linie hat sich stark geändert, das liegt am optimierten Material und den Athleten, die sich physisch wie psychisch weiter und weiterentwickeln und alles noch brutaler ausreizen. Die Strecke ist mittlerweile sicher um 200 Meter länger geworden, weil sie zum Einbremsen der Streif die Tore weiter raussetzen. Du fährst also noch mehr Kurven und trotzdem ballern die da mit unglaublichen Zeiten herunter. Nach der Hausbergkante hat man extra eine Umfahrung einbauen müssen, weil die Läufer immer schneller werden – da ist der Sport schon ziemlich an seinen Grenzen