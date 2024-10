ÖSV-Podest und Hirscher-Comeback: Tops und Flops vom Ski-Spektakel in Sölden

Der Italienerin gelang ein Eintrag in die Ski-Geschichtsbücher . Mit 34 Jahren und 104 Tagen ist sie nun die älteste Siegerin im Weltcup. Brignone löste die Österreicherin Elisabeth Görgl ab, die zuvor mit 33 Jahren und 304 Tage den Rekord innehatte.

Das Comeback des 8-fachen Weltcup-Gesamtsiegers nach 2.051 Tagen ohne Wettkampf war wohl mitverantwortlich dafür, dass Sölden einen neuen Besucherrekord verbuchte (17.200 Fans am Sonntag).

Nach dem Kreuzbandriss und einer Bandscheiben-OP zog der 29-Jährige in Sölden seine ersten Schwünge. Realistischer Zeitpunkt für ein Comeback im Weltcup könnte der Riesentorlauf in Alta Badia (22.12.) sein.

303 Tage nach dem heftigen Sturz in der Abfahrt von Bormio hatte der Kärntner abseits des Scheinwerferlichts wieder Schnee unter seinen Skischuhen .

Der Weltcup macht am ersten Wochenende seinem Namen alle Ehre: Beim Frauen-Riesentorlauf fanden sich Sportlerinnen aus 14 Nationen in den Punkterängen. Bei den Herren war das Klassement ähnlich bunt und international: 13 Nationen waren im zweiten Riesentorlauf-Durchgang vertreten.

Doch auf dem Weg zum großen Coup kommt der hochveranlagte Pinzgauer regelmäßig vom Kurs ab. In Sölden schied Brennsteiner - wie Teamkollege Feller - mit bester Zwischenzeit im Steilhang aus. Solche Ausrutscher unterlaufen ihm leider immer wieder.

Gesamtweltcupsieger

Die besten Skifahrer des letzten Winters fabrizierten in Sölden einen Fehlstart: Lara Gut-Behrami, 2023/’24 umjubelte Gesamtweltcupsiegerin, musste ihren Start wegen einer Verkühlung kurzfristig zurückziehen.

Auch Landsmann und Dominator Marco Odermatt reiste ohne Weltcuppunkte aus dem Ötztal ab. Der dreifache Gesamtweltcupsieger schied zum zweiten Mal in Folge in einem Riesentorlauf aus, nahm das Malheur aber mit Humor. „Ich habe vorher im Riesentorlauf 12 Siege in Folge gefeiert. Dann können auch einmal zwei Ausfälle hintereinander passieren.“

Franziska Gritsch

Vor gut einem Jahr hat die Ötztalerin dem ÖSV-Team abgeschworen und geht ihre eigenen Wege. Der Lebensgefährte ist zugleich der Coach, Gritsch muss sich alles selbst organisieren und allein trainieren. Ob sich die Tirolerin mit ihrem Solo-Projekt wirklich etwas Gutes getan hat? Beim Heimrennen wurde sie nur 27.