Sechs Monate nach der Geburt: Tamara Tippler fuhr wieder Abfahrt

Als Vorläuferin hat sich Tamara Tippler der anvisierten Rückkehr in den alpinen Ski-Weltcup angenähert. "Das Kribbeln war sofort wieder da", sagte die bald 33-jährige Steirerin am Mittwoch. Sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter Mia jagt sie in Saalbach-Hinterglemm wieder über die Abfahrtspiste.

Eine schnelle Rückkehr, die ihr neben Bewunderung von Branchenkolleginnen auch Kritik in sozialen Netzwerken einbrachte.