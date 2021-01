ÖSV-Direktor Stecher: "Ein Rennpferd wie Kraft ist nur schwer einzufangen"

Themenwechsel: Haben Sie eine Erklärung für Stefan Krafts neuerlichen Absturz in Garmisch?

Das ist halt er. Andererseits sieht man daran, warum er so gut ist. Er ist eben durch und durch ein Rennpferd – und so ein Rennpferd ist nur schwer einzufangen. Wenn er wie in Garmisch nach einem etwas schlechteren ersten Durchgang noch ein Schäuferl zulegen will, dann macht er halt gerne ein bisschen zu viel und das endet dann eben so.

Er ist zweifacher Gesamtweltcupsieger, Doppelweltmeister und Skiflug-Weltrekordhalter. Was zeichnet Stefan Kraft in Ihren Augen aus?

Er hat skispringerisch einfach eine extrem gute Basis, und davon kann er zehren. Deshalb ist er so konstant und hat seit Jahren nur wenige Ups and Downs.