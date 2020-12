ÖSV-Boss Schröcksnadel: "Wir holen unsere Skispringer aus Russland"

Aktuell befindet sich das zehnköpfige österreichische Springerteam noch in Nischnij Tagil. Wegen der strengen Quarantänevorschriften in Russland droht der Mannschaft ein längerer Aufenthalt in Russland. Beim ÖSV setzt man aber alles daran, das Team sofort nach Österreich zurück zu holen. "Wir kriegen unsere Springer aus Russland raus, da gibt es Möglichkeiten", versichert Peter Schröcksnadel. Sein Plan: "Wir holen sie mit einem Ambulanzjet heim."