Corona-Alarm bei den ÖSV-Adlern: "Wir stehen ohne Team da"

Den Sportdirektor plagt aber noch eine andere Sorge: Wer soll, wer kann vor allem ab Freitag bei der Skiflug-WM in Planica starten?

Die Quarantäne der ersten vier infizierten ÖSV-Athleten ist zwar zu Ende, doch ob sie nach den Covid-Erkrankungen fit genug für ein Skifliegen sind, erscheint mehr als ungewiss. „Im Moment stehen wir ohne Skisprungteam da“, sagt Mario Stecher.

In Abwesenheit der Österreicher führte Granerud bei der Generalprobe für die Skiflug-WM in der kommenden Woche in Planica einen norwegischen Dreifach-Erfolg an. Er siegte bei seinem dritten Erfolg in Serie knapp vor Robert Johansson und Marius Lindvik.