Corona-Hotspot Skisprungteam: Weitere vier ÖSV-Adler positiv

Im Rahmen des Weltcups in Nischnij Tagil wurden vier weitere österreichischen Athleten positiv getestet: Daniel Huber, der am Samstag im ersten Springen Zweiter geworden war, Thomas Lackner, der mit dem vierten Rang aufgezeigt hatte, sowie Jan Hörl und Manuel Fettner.

Rückzug der Mannschaft

Alle vier infizierten Skispringer sind laut ÖSV-Informationen symptomfrei. Der Skiverband zog vorsorglich seine Mannschaft vom zweiten Weltcupspringen am Sonntag in Nischnij Tagil zurück. Auch Markus Schiffner und Maximilian Steiner, deren Tests negativ waren, müssen damit am Boden bleiben.