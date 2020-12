Vogelwilder ÖSV-Adler: Zweiter Bewerb, zweite Disqualifikation

Das mag durchaus stimmen, allein: Die Skisprung-Fans können sich von dieser Entwicklung noch kein Bild machen, denn Jan Hörl kommt erst gar nicht dazu, sein Können unter Beweis zu stellen.

Denn wann immer der Salzburger in dieser Saison über die Schanze geht, dann wird er prompt disqualifiziert. Nachdem er schon beim Weltcupauftakt in Wisla wegen eines Regelverstoßes nicht in die Wertung gekommen war, erwischte es ihn nun auch in der Qualifikation für das Springen in Nischnij Tagil (Russland).