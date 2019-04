KAC nach Sieg im 6. Finalspiel zum 31. Mal Eishockey-Meister

Nach dieser Phase trauten sich die Wiener in die Offensive. Nach einem Querpass von Schneider verfehlte Vause, aber DeSousa traf aus fast schon unmöglichem Winkel zum 1:0 für die Capitals (11.). Ein Schock in Klagenfurt. Sollte die Meisterparty doch abgesagt werden?

Mit dem ersten Angriff im zweiten Drittel herrschte bei den Fans in der Stadthalle wieder Feierstimmung: Harand traf nach einem Querpass von Petersen zum 1:1 (21.). Der KAC startete in den Minuten danach Angriff auf Angriff in Richtung Wiener Tor. Erneut waren es die Wiener, die das nächste Tor erzielten. Und das hatte sich Rotter richtig verdient: Der Wiener wurde von Coach Cameron in die erste Linie mit Olden und Holzapfel vorgezogen und mit viel Eiszeit bedacht und bedankte sich. Er erkämpfte den Puck, lief vor das Tor und bekam nach einem Schuss von Fischer den Abpraller zum 2:1 (26.). Sehr zum Ärger des Klagenfurter Publikums blieb bei einigen Wiener Fouls der Arm der Referees unten.