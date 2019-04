Olden führt die Capitals zum ersten Finalsieg gegen den KAC

Wie so oft in solchen Partien kam das zu Beginn schwächere Team über das Powerplay ins Spiel. Nur acht Sekunden Überzahl benötigte der KAC in Minute 23 für das 1:2 durch Kozek. Das gab Selbstvertrauen. Kraus (27.) und Comrie (32.) kamen zu weiteren Möglichkeiten. Die Wiener hatten Probleme im Powerplay. Zwei 5–3-Situationen blieben ungenützt. „Das müssen wir verbessern“, kündigte Coach Cameron an. Genauso wie das Bullyverhalten.

Und so reichte dem KAC eine perfekte Kombination bei der Schumnig Petersen freispielte. Der Kanadier traf unter die Latte zum 2:2 (49.). Die gut 500 KAC-Fans unter den 5.550 in Kagran waren jetzt noch lauter.

Capitals-Verteidiger Dorion wurde nach einem Check von Liivik im ersten Drittel wegen eines Verdachts auf eine Gehirnerschütterung untersucht, konnte aber ohne Probleme nach der Pause zurückkehren.

Entscheidung in Minute 66

Weil KAC-Stürmer Wahl an Caps-Goalie Lamoureux scheiterte (57.) und im Gegenzug Wiens Schneider an Haugen, ging das Spiel in die Verlängerung. Und da vergab Petersen alleinstehend vor Lamoureux. „Diese Situation würde ich gerne wiederholen“, sagte er verärgert. Weil der Klagenfurter wenig später an der Bande den Puck vertändelte, konnte Olden losstürmen und in der 66. Minute zum vielumjubelten 3:2 für die Wiener einschießen. „Das war ein perfekter Schuss genau über die Schoner des Tormanns. Er macht aus dem Nichts Tore“, sagte Cameron. Olden traf zum dritten Mal in diesem Play-off entscheidend in der Verlängerung. Bescheiden sagte der 26-Jährige: „Es ist super, dass wir uns den ersten Sieg gesichert haben. Der KAC hat einen tollen Goalie.“ KAC-Coach Petri Matikainen sagte eifach nur: "Das war gegen ein solches Team zuwenig von uns."