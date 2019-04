KAC holt in Wien ersten Matchpuck im EBEL-Finale

Der KAC ist nur noch eine Kufenbreite vom 31. Meistertitel der Klubgeschichte entfernt. Die Klagenfurter gewannen am Ostermontag das fünfte Spiel der Best-of-seven-Finalserie bei den Vienna Capitals mit 2:0 und führen gesamt 3:2. Weil es am Mittwoch in Klagenfurt eine Entscheidung geben kann, wird erstmals in diesem Finale der Meisterpokal parat stehen.

Obwohl der KAC den frischeren und fitteren Eindruck machte, starteten die Capitals besser und spielten mehrere Chancen heraus. Doch entweder war der letzte Pass nicht gut genug oder scheiterten die Wiener an ihrer Ungenauigkeit bei den Schüssen. Auch ein ungeahndetes Foul von Marco Richter an Peter Schneider verhinderte die Wiener Führung. Der MVP der Saison wollte ins leere Tor einschießen, als er einen Stockschlag auf die Hand bekam (17.). „Ich weiß nicht, was das soll? Das haben alle in der Halle gesehen. Dieses Foul hätten sogar KAC-Fans gepfiffen. Wir spielen gegen den KAC und gegen die Schiedsrichter“, sagte der Wiener live in die ServusTV-Kameras.

Der MatchwinnerMeistens aber war KAC-Tormann Lars Haugen der Grund dafür, dass es lange 0:0 stand. Seine Rettungstat in Minute 28 war der Save des Jahrs. Caps-Verteidiger Alex Wall machte eine Haken um den Goalie und schob den Puck Richtung leeres Tor, doch plötzlich fuhr der Norweger den Schläger aus und lenkte die Scheibe an die Stange.

Damit hielt er sein Team im Spiel. Danach drehte der KAC die Partie auf seine Seite. Wieder waren die Referees nicht ganz unbeteiligt. Ein klarer Bandencheck von Niki Kraus an Julian Großlercher blieb ungeahndet, anstatt in Überzahl zu spielen, gerieten die Wiener in Rückstand. Denn nach einem schlimmen Fehler im Defensivverhalten von Capitals-Verteidiger Mario Fischer im Verbund mit Stürmer Kelsey Tessier konnte Stefan Geier alleine auf das Wiener Tor losstürmen und zum 1:0 einschießen (31.). Die beste Phase der Wiener in diesem Spiel war damit beendet.

Laute Unterstützung

Die knapp 400 Fans des Rekordmeisters in Wien-Kagran wurden jetzt noch lauter. Akustisch nahmen sie es locker mit den restlichen 6600 Wienern in der ausverkauften Arena auf.

Sie hatten nur Augenblicke später wieder Grund zum Jubeln. Nach einem erneut katastrophalen Defensivverhalten der Capitals traf Thomas Hundertpfund vom Bullykreis zum 2:0 (33.). Das Spiel lief jetzt perfekt für die Klagenfurter, die auf einen starken Tormann, eine gefestigte Defensive und konterstarke Stürmer setzen konnten.

Für das Mittwoch-Spiel können KAC-Abonnenten noch bis Dienstag Mittag ihre Karten verlängern. Danach beginnt der freie Kartenverkauf.