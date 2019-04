EBEL-Finalserie: In Überzahl fand KAC auf die Siegerstraße

Da die Proteste von Cameron und die Schmähgesänge der KAC-Fans gegen die Strafe von Caps-Stürmer Schneider nichts nützten, drängte der KAC auf das dritte Tor und machte es auch nach einem schönen Spielzug durch Neal (37.).

Wenige Chancen

Die Wiener waren in den ersten zwei Drittel fast nur am Verteidigen. Und wenn sie mal Chancen hatten, vergaben sie diese stümperhaft. Die erste Möglichkeit hatte Wiens Olden gar erst in Minute 17, er scheiterte genauso an KAC-Goalie Haugen wie Wall (22.) und Tessier (23.). Nach der ganzen Aufregung am Ende des zweiten Drittels hatte Nissner eine gute Möglichkeit, doch auch der Wiener Youngster scheiterte am norwegischen KAC-Goalie (38.).

Im Schlussdrittel spulte der KAC das Spiel lange Zeit trocken und abgebrüht ab. Die Wiener waren von der Rolle und erholten sich von dem langen Kampf in Unterzahl nicht. Erst als Rotter die Vienna Capitals mit seinem Treffer in Überzahl (50.) auf die Anzeigentafel brachte, erwachten die Wiener. Tessier traf wenig später aus kurzer Distanz zum 2:3 (53.) und plötzlich drückten die Wiener auf den Ausgleich. Doch er gelang nicht mehr.