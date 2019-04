3:2 - Vienna Capitals gewinnen das dritte Finalspiel

Mit minimalen Änderungen schickte Capitals-Trainer Dave Cameron sein Team auf das Eis. Nach zwei Spielen ohne Powerplay-Treffer durfte am Donnerstag der lange verletzt gewesene Rotter in Überzahl ran. Es sollte helfen. Obwohl der Wiener beim ersten Treffer gar nicht auf dem Eis war. Nur sechs Sekunden brauchten die Wiener in Überzahl, bis ein Dorion-Schuss von DeSousa abgefälscht wurde (16.) – es war das 2:2 in einer von Beginn an heißen Partie. Die Capitals hatten durch Peter früh 1:0 geführt (3.).