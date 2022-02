Von Iraschko-Stolz bis Schwarz: Österreichs Pechvögel bei Olympia

Der deutsche Spiegel schreibt in seiner aktuellen Ausgabe von "den öden Spielen in Peking". Echtes Olympia-Flair sei nie aufgekommen. Doch das war auch letztes Jahr so, bei den Sommerspielen in Tokio. Beide Sportfeste waren Opfer des Virus und Corona-Spiele mit Kontaktbeschränkungen, Pendler-Alltag in der Blase zwischen olympischem Dorf und Wettkampfstätten und vor allem ohne Zuschauer.