Eingesperrt in China: So geht es Sabine Schöffmann in der Quarantäne

Am Donnerstag traten die österreichischen Alpin-Snowboarder rund um die Medaillengewinner Benjamin Karl und Daniela Ulbing die Heimreise nach Österreich an. Eine Mannschaftskollegin mussten sie dabei schweren Herzens in China zurücklassen: Sabine Schöffmann befindet sich noch immer in Quarantäne, seit sie 24 Stunden vor dem Rennen einen positiven Coronatest abgegeben hat.

Fünf Tage ist die Kärntnerin nun schon in einer Quarantäne-Einrichtung isoliert. Den Kontakt zur Außenwelt hält sie via Social Media. "Mir geht's gut", meldete sich Sabine Schöffmann via Instagram und erzählte von ihrem Tagesablauf im kleinen Zimmer. "Heute habe ich die Wäsche gewaschen. In der Badewanne."