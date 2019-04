Der KAC greift zum 31. Mal nach dem Pokal

- Die Referee-Kritik: Capitals-Headcoach Dave Cameron explodierte zum ersten Mal am Samstag als die Capitals im vierten Spiel alleine in den ersten 36 Minuten acht Strafen kassierten. Wild gestikulierend schrie er auf die Schiedsrichter ein und legte auch in den Interviews nach. Damit gab er seinen Spielern die Möglichkeit, einen anderen Gegner als den KAC zu sehen: die Schiedsrichter. Somit verloren die Wiener bei der ersten Fehlentscheidung am Montag den Fokus. Als Großlercher nach der nächsten Fehlentscheidung blutend vom Eis musste, schlug der KAC mit zwei Toren in zwei Minuten eiskalt zu.

- Die Müdigkeit: Die vorher genannten Gründe führen u.a. dazu, dass die Capitals körperlich nicht mehr zusetzen konnten. Nach dem 0:2 fiel den Wienern jeder Zweikampf noch schwerer. Und bei den Gegentoren zeigte das amateurhafte Defensiv-Verhalten, dass der Fokus und die taktische Disziplin durch die Müdigkeit verloren waren. In solchen Szenen wirkt es sich auch aus, dass die Capitals nach den sieben harten Semifinal-Spielen gegen Salzburg nur 40 Stunden Pause hatten.