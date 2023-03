Das Erfolgsrezept der Capitals: Betonmischer in der Knochenmühle

Martin Schumnig, der am Sonntag in Linz das Siegestor zum 2:1 erzielt hatte, scherzte: „Das Spiel hatte Herzinfarkt-Charakter. Ich weiß nicht, wie viele Leute auf der Tribüne umgefallen sind. Beim Lattenschuss von Bozen in der Verlängerung ist mir das Herz in die Hose gerutscht.“

Linz-Trainer Philipp Lukas weiß, was sein Team am Dienstag in der Eiswelle von Bozen erwartet: „Es steht 0:0. Wir werden wieder um jeden Zentimeter auf dem Eis kämpfen müssen. Alles, was weniger ist als im sechsten Spiel, wird nicht genug sein.“