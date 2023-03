Der Goalie ist Trumpf: Die Capitals wollen ins Halbfinale

Nach dem 4:1-Sieg am Freitag in Innsbruck führen die Capitals in der Best-of-seven-Serie 3:2 und können somit am Sonntag (17.30 Uhr) in Kagran ins Semifinale aufsteigen. Der Druck auf den Wiener Tormann im sechsten Spiel wird enorm sein.

Genau wegen solcher Play-off-Duelle liebt Stéen den Sport: „Es ist wie in einem Kampf, man versucht dem Gegner den Nerv zu ziehen und man spürt die Abneigung noch intensiver. An solche Partien denkt man, wenn man im Sommer Gewichte hebt“, sagt Steen.

Legionär in Finnland

Die Innsbrucker waren das offensivstärkste Team der Liga. Eine Herausforderung für einen Tormann. „Innsbruck macht einige Sachen sehr gut, da versucht man anzusetzen. Aber nicht nur ich, sondern das gesamte Team“, sagt der Goalie, der schon für Klubs wie Färjestad, Skellefteå, Örebro oder Vaasan Sport in Finnland spielte. Bei Vaasan war er Teamkollege von Ex-Caps-Stürmer de Sousa. „Ich habe nur Positives zu Ohren bekommen, daher habe ich dann auch unterschrieben“, sagt Stéen über seinen Wechsel nach Wien.