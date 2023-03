Eishockey: 4:1 in Innsbruck - Capitals haben Matchpuck

Das Team von Headcoach Dave Barr agierte vor 3.000 Fans in der Tiwag-Arena taktisch disziplinierter als beim 1:2 am Dienstag. Und die Capitals gingen erstmals in einem Play-off-Spiel durch einen Fernschuss von Krys (11.) in Führung. Der Ausgleich durch Lattner (25.) hielt nicht lange. Zimmer traf aus kurzer Distanz zum 2:1 (29.), Sheppard (44.) und Bradley (49.) nach einem Alleingang erhöhten im Schlussdrittel auf 4:1. Damit blieb es dann auch, denn die Wiener ließen nichts mehr anbrennen.

Dave Barr freute sich über die Leistungsträger in seinem Team: "Sheppard war den ganzen Abend über herausragend, Bradley hat heute seine beste Leistung seit Spiel eins gezeigt, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Zimmer war heute den ganzen Abend über gefährlich und Stéen hat auch wieder sehr gut gespielt."

Am Sonntag müssen sich die Wiener etwas einfallen lassen, um ein Auswärtsspiel zu simulieren. Eventuell wie 2005 Jim Boni, der sein Team nach sechs Auswärtssiegen vor Finalspiel sieben gegen den KAC mit dem Bus durch Wien fahren ließ. Damals gewannen die Caps Spiel 7 zuhause und wurden erstmals Meister.